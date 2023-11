Trevisan, 'tennis ha impatto grazie a Sinner e a noi donne'

"Io penso che ultimamente il tennis stia avendo un impatto molto importante sul mondo in generale grazie a Jannik Sinner ma anche a noi donne perché comunque negli ultimi anni abbiamo raggiunto grandi risultati.

Siamo cinque donne, quasi tutte fra le prime 50 del mondo". Lo ha detto la tennista Martina Trevisan, a margine della terza edizione degli Stati generali dello sport, in corso a Palazzo Vecchio.

Trevisan ha aggiunto che "è ovvio che Sinner è Sinner, così come Sonego, Musetti e Berrettini ma ci siamo anche noi. Abbiamo fatto un grande risultato" alla Billie Jean King cup, "e mi sarei aspettato un maggiore visibilità su questo, senza nulla togliere ai ragazzi. Spero che loro riescano a portare a casa questa difficile partita perché giocano contro la Serbia di Djokovic. Sarà una partita molto difficile ma tutti noi tifiamo per loro".

"Con Sinner non mi sono sentita - ha spiegato Trevisan - ma l'ho fatto col suo team, con Simone Vagnozzi. Gli ho fatto le congratulazioni per questo anno e per questo fine 2023, ma sicuramente in Australia ci sarà anche modo di vederlo di persona e sicuramente di fargli i complimenti di persona".

Quanto alla sua stagione Trevisan ha spiegato: "Penso che il mio 2023 sia stato un anno molto positivo, in classifica rispetto all'anno scorso sono qualche posizione indietro ma ho raggiunto il mio best ranking, il numero 18 al mondo. Quest'anno sul veloce ho raggiunto due quarti di finale, a Miami e Guadalajara, quindi ci sono tante cose molto positive. Ci sono stati anche momenti difficili come a Parigi ma sono molto contenta. Sono pronta per l'anno prossimo. Da migliorare ci sono piccoli dettagli, soprattutto mentali. Ho poi da migliorare molto sul servizio".



