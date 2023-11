Piazza Signoria gremita per 'Un minuto di rumore'

Al via in piazza della Signoria a Firenze 'Un minuto di rumore", iniziativa lanciata dal Qn X le Donne del gruppo editoriale Monrif e accolta dal Comune di Firenze. Piazza della Signoria è piena, in molti usano fischietti e indossano vestiti o accessori di colore rosso.

Il flash mob è partito con la canzone di Daniele Silvestri 'A bocca chiusa'. Uno striscione di 25 metri è stato posizionato sulla piazza con all'interno la poesia di Cristina Torre Cáceres, diventata virale dopo la morte di Giulia Cecchettin. E' stata anche fatta suonare la Martinella, la campana di Palazzo Vecchio i cui rintocchi, ogni 11 agosto, ricordano la data della Liberazione della città dal nazifascismo nel 1944. Tra i presenti in piazza il sindaco Dario Nardella, il governatore toscano Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il parlamentare del Pd Federico Gianassi, le assessore di Palazzo Vecchio Sara Funaro, Benedetta Albanese e Titta Meucci, l'assessore comunale Andrea Giorgio la consigliera regionale Cristina Giachi.



