Incidenti stradali,investita da camion,anziana muore in ospedale

Una donna di 84 anni, originaria di Agrigento e residente a Campiglia Marittima (Livorno), è morta all'ospedale di Pisa in seguito alle ferite riportate dopo che intorno alle 12 di oggi era stata investita da un furgone in via Alighieri a Campiglia.

La donna subito apparsa gravissima, supportate le funzioni vitali dai soccorritori del 118 è stata poi trasferita con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Pisa in codice rosso dove poi è deceduta. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento da parte della polizia municipale di Venturina.





