Empoli: Andreazzoli, Baldanzi out con il Sassuolo

Baldalzi out per la sfida contro il Sassuolo di domani. A dare la notizia, in apertura dell'incontro con la stampa alla vigilia della sfida casalinga per l'Empoli, l'allenatore degli Azzurri Aurelio Andreazzoli. Il trequartista non ha ancora recuperato dall'infortunio di oltre un mese e mezzo fa in Under 21. Si è allenato in parte in gruppo in questa settimana, ma non sta ancora bene a causa della distorsione alla caviglia destra. "Quindi - ha spiegato il tecnico - non sarà a disposizione. Vogliamo e dobbiamo rispettare la salute del ragazzo. Si è allenato in parte ma non è ancora pronto. Non vogliamo anticipare i tempi che potrebbero andare contro noi e il ragazzo", ha sottolineato Andreazzoli.

Quanto alla partita contro il Sassuolo "ricerchiamo sempre passi in avanti, quindi abbiamo bisogno di conferme - ha detto Andreazzoli -. Sono soddisfatto del lavoro fatto durante la sosta, vediamo se riusciremo a tradurlo. Sia per noi che per loro è una gara importante. Il Sassuolo ha una fascia diversa dalla nostra ma è lì a due punti e noi vogliamo progredire.

Speriamo di esprimerci bene, perché i presupposti ci sono tutti". "Sono tutti esami - ha detto ancora -. Portano tre punti e abbiamo visto cosa significa guadagnarli in una volta sola.

Sono un tesoro inestimabile per la classifica. La mentalità deve essere quella della vittoria, nella nostra testa bisogna avere la voglia di superare l'avversario. Non credo che esista una squadra che voglia solo non prenderle, io non voglio trasmettere questo messaggio".



