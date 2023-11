25 novembre: a Livorno fantini in pista contro la violenza

Non solo il calcio, che insieme ad altri sport nazionali ha aderito alla campagna chiamata #unrossoallaviolenza, ma pure il mondo dell'ippica. I fantini oggi all'ippodromo Caprilli di Livorno hanno voluto dire no alla violenza sulle donne. Proprio oggi, nel corso della prima giornata della stagione invernale dell'ippodromo livornese, tutti i fantini sono scesi in pista con il baffo rosso sul viso.

Tra quanti hanno gareggiato oggi al Caprilli anche Sara Del Fabbro, una delle poche fantine professioniste in Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA