Tommaso Paradiso in concerto a Pistoia Blues il 7 luglio

Tommaso Paradiso è il primo grande nome italiano annunciato in cartellone per la prossima estate 2024 a Pistoia, nell'ambito del Pistoia blues festival: il suo concerto è previsto domenica 7 luglio alle ore 21.30 in Piazza Duomo.

L'evento si inserisce nella rassegna Storytellers, che da qualche anno propone serate dedicate al cantautorato di nuova generazione, di cui l'ex voce dei The Giornalisti è indiscusso protagonista, tra il pubblico dei giovani e non solo.

Lo spettacolo - spiegano gli organizzatori - sarà una nuova occasione per essere trasportati, travolti, sommersi dalla contagiosa potenza live dei brani del nuovo album Sensazione Stupenda, uscito venerdì 6 ottobre, e di tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei.

I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita dalle ore 11 di lunedì 27 novembre su Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vivaticket.it.



