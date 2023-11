Photolux festival porta a Lucca il World Press Photo

Il World press Photo, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo a livello mondiale, arriva a Lucca con Photolux festival. La mostra dei migliori scatti, selezionati tra i 60mila partecipanti, sarà allestita a Palazzo Ducale e sarà visitabile dal 25 novembre fino al 17 dicembre.

Il premio foto dell'anno del World press photo 2023 è stato assegnato a Evgeniy Maloletka, con lo scatto che racconta l'assedio a Mariupol e gli orrori della guerra in Ucraina.

Nell'immagine che ha fatto il giro del mondo, una giovane donna incinta sulla barella, fuori dall'ospedale ostetrico, viene portata via dopo un attacco della milizia russa. Due i vincitori italiani in mostra: Alessandro Cinque con Alpaqueros, progetto che racconta la comunità peruviana di allevatori di Alpaca e le difficoltà che attraversa a causa della crisi climatica e Simone Tramonte con Net-Zero Transition, dedicato alle energie rinnovabili, nuove tecnologie per la produzione alimentare ed economia circolare per ridurre le emissioni di gas serra.

"All'interno è raccolto il meglio del fotogiornalismo mondiale - ha detto Enrico Stefanelli direttore artistico Photolux Festival -. World press photo da più di 50 anni forma i giornalisti nei paesi dove non c'è libertà di stampa".

"Photolux è un grande appuntamento che l'amministrazione comunale sostiene con convinzione - ha aggiunto l'assessore al turismo, Remo Santini -. E' un appuntamento che porta turismo di grande livello e di qualità".

Non mancheranno le occasioni di confronto: tra gli eventi anche un workshop di due giorni con Paolo Verzone, vincitore del World press Photo nel 2001, 2009 e 2015.



