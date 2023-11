Calcio: Italiano, 'Fiorentina vuole migliorare la classifica'

''Al MIlan mancano giocatori importanti ma resta una squadra forte, con tanti campioni e un allenatore di grande qualità. Per noi sarà un test impegnativo ma vogliamo mantenere questa classifica e possibilmente migliorarla''. Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della gara con i rossoneri in programma alle 20,45 allo stadio Meazza.

''Ripartiamo carichi e motivati - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina attraverso i canali del club - Veniamo dalla vittoria sul Bologna che ci ha permesso di lavorare durante la sosta con entusiasmo, ci aspetta un impegno difficile ma secondo me ci siamo preparati bene, vediamo quali saranno la risposte sul campo''.



