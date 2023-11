A Giglio di Lucca prima nazionale di 1984, con Violante Placido

La prima nazionale di '1984', adattamento teatrale del celebre romanzo di George Orwell con Violante Placido e Ninni Bruschetta per la regia di Giancarlo Nicoletti, apre la stagione di prosa 2023-2024 del Teatro del Giglio di Lucca. Lo spettacolo è in scena dal 24 al 26 novembre.

Acclamato dalla critica e dal pubblico a Londra e a Broadway, spiega una nota, il nuovo adattamento di Robert Icke e Ducan Macmillan del romanzo di George Orwell 1984 è un'esperienza teatrale pronta a lasciare il pubblico senza fiato. Il capolavoro orwelliano, ormai un classico contemporaneo, è diventato nel tempo il prototipo di ogni utopia negativa ed è probabilmente la rappresentazione più forte di ogni totalitarismo, oltre che uno dei libri più letti e amati della storia. Nella visione onirica e innovativa di Icke e Macmillan, 1984 mantiene intatta, ancora oggi, tutta la sua sconvolgente attualità e si trasforma in un vero e proprio tour de force spettacolare, a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir. La scenografia, imponente, è firmata da Alessandro Chiti, che si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali, completati dal disegno video visionario di Alessandro Papa, e da iconici costumi. Le musiche originali composte del duo Oragravity completano una produzione di grande spettacolo dal vivo e a fortissimo impatto sul pubblico, per raccontare un modern classic della letteratura in maniera innovativa, coinvolgente e inaspettata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA