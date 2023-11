Viaggiare nello spazio, gli studenti incontrano Battiston a Pisa

Viaggiare nello spazio: a Pisa incontro per gli studenti dell'Università e delle scuole superiori del territorio con Roberto Battiston, dirigente di ricerca Cnr-Isof e già presidente dell'Agenzia spaziale italiana. L'occasione il 24 novembre, alle 16, nell'aula magna del Polo didattico Carmignani dell'Ateneo di Pisa, in piazza dei Cavalieri. L'evento fa parte di "Sguardi nel futuro", iniziativa di orientamento e alta formazione dell'Università, che mette in contatto i giovani con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria e dell'economia, e delle scienze sociali.

Il tema del confronto con Basttisotn è 'Superare i limiti: dai viaggi interplanetari e quelli interstellari': quasi 60 anni dopo il primo atterraggio umano sulla Luna, si rileva dall'Ateneo, "ci stiamo preparando a tornarci con una base permanente. Viaggiare nello spazio è per l'uomo una delle sfide più grandi ma anche più affascinanti. Una sfida che richiede molte tecnologie, alcune delle quali ancora in via di sviluppo".

Per partecipare è necessario iscriversi al link https://forms.office.com/e/9dpWmqHgPj La conferenza verrà anche trasmessa in streaming: https://www.youtube.com/watch?v=7QapWA1OzzE.

Il ciclo 'Sguardi nel futuro' è rivolto a studentesse e studenti universitari e degli ultimi due anni delle superiori.

Affronta i temi della transizione energetica e del cambiamento climatico, delle più attuali scoperte nel settore delle scienze della vita e delle nuove esplorazioni spaziali, delle nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e della salute globale, dell'importanza del metodo scientifico e della creatività per inventarsi nuovi lavori, della cittadinanza consapevole e dei futuri assetti geopolitici.



