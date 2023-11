Life Support arrivata a Marina Carrara con 21 migranti a bordo

E' giunta al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la ong 'Life Support' di Emergency con a bordo 21 migranti. L'arrivo della nave, causa le avverse condizioni del mare, ha causato un rallentamento alla navigazione e fatto cambiare l'orario di arrivo al porto, previsto inizialmente per le 15 di oggi, poi posticipato al tardo pomeriggio.

Per il porto di Marina di Carrara quello di oggi è l'ottavo sbarco in questo 2023 da parte di una ong con i migranti. Già altre due volte la Life Support aveva fatto capolino a Carrara, il 19 aprile e il 5 giugno scorsi, con a bordo rispettivamente 55 e 29 migranti. Lo sbarco odierno, con 21 migranti a bordo, tutti uomini e con un minore non accompagnato, è numericamente il più piccolo tra tutti quelli avvenuti a Carrara. I migranti erano stati soccorsi alcuni giorni fa in acque internazionali nella zona sar libica su un piccolo gommone nero, ed erano partiti dalla città di Zawiya in Libia.

Le persone a bordo, secondo i primi dati raccolti, provengono da Congo, Siria e Gambia. Le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa Carrara. In banchina sono presenti le pattuglie delle forze dell'ordine, i volontari e il personale sanitario per i primi controlli a bordo. Dopo le visite preliminari sulla nave, i migranti saranno successivamente accompagnati con dei pullman al vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per l'identificazione, le visite mediche e un pasto caldo, prima della partenza verso i centri di accoglienza.





