Fiorentina: rientrati nazionali, Italiano li valuta per il Milan

Con il rientro degli ultimi nazionali, gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta e il colombiano Mina, Vincenzo Italiano ha il gruppo al completo per preparare seppur in pochissimo tempo la trasferta di sabato sera contro il Milan. Il tecnico viola prima di scegliere la formazione titolare dovrà infatti verificare le condizioni degli ultimi arrivati.

Al momento, certo di scendere in campo dal 1' è Quarta considerando l'assenza per squalifica di Ranieri: il centrale argentino, che non ha giocato la sfida con il Brasile, è annunciato in tandem con Milenkovic mentre a sinistra toccherà a Biraghi e a destra a Parisi, anche se Kayode, reduce da un mese di stop per un infortunio alla caviglia, dovrebbe essere convocabile. Non è ancora al 100% Beltran per la botta al costato rimediata contro la Juventus ma anche lui s'annuncia al momento convocabile.



