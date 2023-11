Capodanno a Siena, Emma in concerto in piazza del Campo

Emma Marrone sul palco di piazza del Campo a Siena per la notte di Capodanno. Sarà la cantautrice pugliese, tra le voci più amate del panorama musicale italiano, la star della notte di San Silvestro nella città del Palio con un concerto (inizio ore 22.45) che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Ad ottobre 2023 è uscito il suo ultimo disco di inediti 'Souvenir', anticipato dai singoli di grande successo 'Iniziamo dalla fine' e 'Mezzo mondo'. A precedere il concerto, dalle 21.45, il duo comico PanPers mentre l'after show di Emma è affidato a dj Angelo di Radio DeeJay.

"Un Capodanno che torna a far ballare grandi e piccini in Piazza del Campo come ormai non avveniva da un po' di anni" ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio.



