Calcio: Empoli; Baldanzi verso la panchina col Sassuolo

L'Empoli prosegue il cammino di avvicinamento verso la sfida di domenica alle 15, in casa, contro il Sassuolo. Allenamento mattutino oggi. Domani, venerdì, e poi sabato, entrambi gli allenamenti saranno di pomeriggio, alle 15, a porte chiuse.

La novità è che, in parte, Tommaso Baldanzi è tornato a lavorare in gruppo e, nonostante l'infortunio alla caviglia destra si faccia sentire ancora, al momento è considerabile a disposizione per la partita di domenica. Molto probabilmente potrà andare in panchina.

Possibile che domenica Andreazzoli schieri ancora un tridente composto da Caputo con Cancellieri e Cambiaghi poco dietro, attenzione però anche a Gyasi. Ballottaggio fra Grassi e Ranocchia in cabina di regia e fra Fazzini e Marin per il ruolo di mezzala destra. In difesa potrebbero tornare titolare Ebuhei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA