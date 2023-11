'Banda dei Rolex', Polizia arresta tre persone

Nella prosecuzione delle indagini per individuare i componenti della cosiddetta 'banda dei Rolex', che avevano portato il 16 maggio scorso all'arresto di cinque persone (un cittadino italiano, uno svizzero, tre albanesi di cui uno ancora latitante), la Squadra Mobile di Trieste, ha arrestata altre tre persone, tutti cittadini albanesi, a diverso titolo coinvolti nelle rapine.

Si tratta di giovani dai 23 ai 28 anni arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trieste per aver partecipato ad alcune delle rapine compiute dalla banda, in particolare quelle commesse il 23 dicembre 2021, il 4 e il 5 febbraio 2022. Le tre misure sono state eseguite nella prima mattina del 21 novembre in collaborazione con i colleghi delle Squadre Mobili di Pistoia e Monza e Brianza e hanno permesso anche di sequestrare materiale ritenuto utile alle indagini. Nella stessa operazione, su delega della Procura delle Repubblica di Trieste, sono state inoltre eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti di altre due persone, anch'esse cittadini albanese, uno residente nella provincia di Monza e Brianza e l'altro a Trieste, ritenuti responsabili di aver ricettato alcuni dei preziosi orologi rapinati. Sono stati sequestrati anche alcuni apparecchi cellulari.



