A teatro (Tout) ce qui (nous) reste di Maria Stella Milani

Dopo il debutto parigino al Teatro Funambule Montmartre, lo spettacolo (Tout) ce qui (nous) reste di Maria Stella Milani, nominata ai Premi Jacques 2022 come Migliore Autrice, sarà rappresentato a Firenze nel quattrocentesco Palazzo Lenzi, sede dell'Istituto Francese di Firenze, il 30 Novembre alle ore 21.

Lei e Lui si accorgono che l'amore degli inizi è ammaccato, non basta più, bisogna correre ai ripari. Invocano Eros, dio del Sesso, ma questi risponde di essere stato già molto generoso donando loro la fiamma dell'amore: avrebbero dovuto pensarci prima e impegnarsi a tenerla viva. Lei e Lui provano allora a farsi aiutare da Thanatos, ma neanche il dio della Morte vuole intervenire: «Solo una storia d'amore davvero notevole merita di finire in tragedia». Disperati ma non rassegnati chiamano infine Cupido, il dio dell'Amore, che proverà a lanciare le sue frecce e magari e offrire loro uno squarcio verso il futuro rappresentato da un bambino, ma - l'Amore è cieco - non è sicuro di centrare il bersaglio.

(Tout) ce qui (nous) reste scritto e diretto da Maria Stella Milani vede protagonisti Matthieu Da Costa, Cyrille Dele, Maria Stella Milani.



