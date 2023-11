Torna la Firenze Marathon, 8500 gli iscritti

Il bahreinita Abdi Ibrahim Abdo (terzo nel 2022), il marocchino Hicham Boufars e l'italiano Said El Otmani per gli uomini, l'ugandese Rebecca Cheptegei, la tanzaniana Failuna Matanga e la ruandese Clementine Mukandanga saranno tra gli atleti protagonisti della 39/a edizione della Firenze Marathon che si svolge domenica 26 novembre. Sono 8500 gli atleti iscritti alla gara che si corre sulla distanza dei 42 km, 2500 i volontari impegnati nello svolgimento della competizione. Partenza alle 8.30 da piazza del Duomo, luogo anche dell'arrivo e dove alle 11.15 dovrebbero esserci le premiazioni mentre il tempo massimo per concludere la gara è fissato per le 14.30. La Firenze Marathon passerà poi per piazza Pitti, le Cascine, i lungarni e la zona di Campo di Marte.

"Un appuntamento straordinario per questa domenica - sottolinea l'assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione -.

Tantissimi gli atleti al via, chiedo ai cittadini di portare un attimo di pazienza per qualche disagio ma davvero è una grande festa per tutta la città con grandi campioni al via".Il comitato organizzatore è diretto da Giancarlo Romiti e dal presidente Fabio Burchi. "Complimenti per questa 39esima Firenze Marathon, l'importanza del volontariato è qualcosa di speciale come accaduto anche con Corri La Vita", afferma Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA