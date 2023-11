Un uomo di 47 anni è morto questa mattina a Firenze in uno scontro che ha coinvolto due auto ed una moto nel viale dell'Aeronautica, alle Cascine, avvenuto intorno alle 7:45. Nell'incidente il motociclista 47enne è morto sul colpo.

La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia municipale. Al momento la circolazione è interrotta per i rilievi con forti ripercussioni nelle zone limitrofe a via del Barco.



