Recuperata e restituita dai carabinieri un'opera di Arp rubata

I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato e restituito alla Fondazione Vivalbanca di Montecatini (Pistoia) un bassorilievo in bronzo dell'artista Hans Jean Arp, trafugato nel 2007 dall'Accademia d'arte Scalabrino della città termale (struttura chiusa ormai da anni e attualmente in fase di ristrutturazione). L'opera (54 x 44 cm), che rappresenta una Crocifissione, è stata rintracciata dai militari in una casa d'aste di Genova, dove era in vendita con base a 60mila euro. Il mandante a vendere è un 84enne, residente nel Pistoiese, che aveva acquistato la scultura per poche migliaia di euro in un mercatino dell'antiquariato. Sia questi che la casa d'aste non sono indagati, in quanto ritenuti estranei all'illecito.

Hans Peter Wilhelm "Jean" Arp (Strasburgo 16 settembre 1886 - Basilea, 7 giugno 1966) è stato un pittore, scultore e poeta francese. Dadaista e pittore astratto, le sue opere si trovano nei più importanti musei del mondo.



