Pini abbattuti dal forte vento, scuole chiuse a Montecatini

Il crollo di alcuni pini, anche su un'auto in sosta e in parte su un'abitazione a causa del forte vento nella giornata odierna, ha indotto l'amministrazione comunale di Montecatini (Pistoia) a disporre la chiusura per domani di tutte le scuole e del mercato settimanale. Già questo pomeriggio erano stati inoltre chiusi al pubblico la biblioteca comunale (con il parco circostante), la pineta e alcuni viali alberati. Secondo quanto riferito dal sindaco Luca Baroncini il forte vento che ha interessato oggi Montecatini ha causato la caduta di 10 alberi mentre altri 5 sono stati tagliati. Per domani previsto poi il taglio di altre 25 piante. Nella città termale sono presenti circa 7mila alberi, dei quali 700 sono pini. Negli ultimi anni, a scopo precauzionale, sono state abbattute una cinquantina di piante.

Sono decine, si spiega poi dai vigili del fuoco di Pistoia, gli interventi nel territorio pistoiese a causa dei danni causati dal maltempo: in gran parte riguardano piante cadute che ostruiscono la viabilità o sono cadute su abitazioni e autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Da subito il comando di Pistoia ha raddoppiato il personale in servizio per fare fronte alle richieste ed è stato chiesto il supporto di personale proveniente da altri comandi, in particolare 14 colleghi provenienti dai comandi di Firenze e Arezzo. Alle 15, si spiega, risultavano effettuati quasi 80 interventi dalla prima mattinata, 10 erano in corso mentre oltre 40 le chiamate in attesa di intervento. Particolarmente "importante" la situazione in Valdinievole: due grosse piante sono cadute coinvolgendo casa e auto ed è stato necessario l'intervento di un autogru per sollevarle.

