Cade intonaco in strada del centro di Lucca, nessun ferito

I vigili del fuoco stanno lavorando fin da questa mattina nel centro storico di Lucca, in via Fillungo angolo via Santa Croce, per mettere in sicurezza la parete di un edificio dal quale si è staccata una grossa porzione di intonaco, cadendo sulla strada di solito molto frequentata. Solo per un caso fortuito l'evento non ha coinvolto nessun passante. Il crollo è avvenuto alle 10:30, all'incrocio principale della città in un'area perdonale, dove a quell'ora passano sempre molti turisti e lucchesi.

I vigili del fuoco hanno subito isolato la zona impendendo il passaggio delle persone e dei mezzi autorizzati, mentre con l'ausilio dell'autoscala hanno controllato che il resto dell'intonaco fosse in sicurezza. L'intervento di ripulitura del selciato è ancora in corso. Nella notte doppio intervento per i vigili del fuoco in provincia di Lucca: a Montecarlo, alla presenza del sindaco Federico Carrara e dei tecnici comunali, i pompieri hanno rimosso una quercia di grandi dimensioni che cadendo ha invaso completamente una strada. Poco dopo intervento anche a Capannori, nella frazione di Gragnano in via dei Pieroni. per il crollo del solaio di copertura di una villa storica. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta. Il crollo della copertura ha interessato anche il solaio sottostante che è stato a sua volta sfondato.

I vigili del fuoco di Prato sono impegnati nella notte anche a Prato per la rimozione di un ponteggio edile in via del Seminario che, a causa del vento, si è parzialmente distaccato da un edificio. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni, con notevoli ripercussioni sul traffico. In corso anche altri interventi per rami e alberi pericolanti a causa del vento che sta interessando tutto il territorio provinciale.





