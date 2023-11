Maltempo in Toscana, nuovo codice giallo

Codice giallo per il maltempo in Toscana. Lo ha emesso la nostra sala regionale della Protezione civile, spiega il governatore Eugenio Giani sui social, "per rischio idrogeologico su Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Mugello e Alto Mugello dalle 16 di oggi martedì 21 fino alla mezzanotte" e per "vento forte su gran parte della Toscana per tutta la giornata di domani.

Previste piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio-sera.

Raffiche localmente superiori a 100 km/h, in pianura fino a 80km/h".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA