"Journal de deuil" di Landini, prima esecuzione a Empoli

Un nuovo originale lavoro del repertorio contemporaneo per orchestra d'archi sarà presentato in prima esecuzione assoluta il 24 novembre alle 21 a Empoli nella Chiesa di Santa Maria a Ripa, nell'ambito della stagione invernale Note d'autunno dell'Associazione Il Contrappunto. Si tratta del brano per 25 archi "Journal de deuil" di Carlo Alessandro Landini, il sessantanovenne prolifico compositore milanese che da anni ha scelto la campagna parmigiana come sua residenza.

La partitura va ad arricchire l'inarrestabile ricerca artistica e umana di Landini, che alla composizione aggiunge da tempo anche l'attività di scrittore (nel 2021 ha pubblicato, tra gli altri, il monumentale L'orecchio di Proteo. Saggio di neuroestetica musicale). "Journal de deuil", che sarà eseguito dall'Orchestra Il Contrappunto diretta da Massimiliano Caldi, è stato concepito nel 2017 sul calco dell'omonimo titolo di Roland Barthes (Seuil, Paris 2009) e rivisto nel 2023. L'organico del brano è costituito da undici violini, sette viole, cinque violoncelli (con un solista per ciascun gruppo) e due contrabbassi.

"La forma del pezzo - spiega Carlo Alessandro Landini - ricalca in parte quella 'a campana' del poema sinfonico Morte e trasfigurazione di Richard Strauss. L'inizio pacato e maestoso (meditazione sulla morte) ritorna nel finale calmo e grandioso (trasfigurazione), nel quale ogni passione sembra placarsi e distillarsi in un aureo sublimato alchemico". La serata empolese, ad ingresso gratuito, sarà completata dall'esecuzione del Concerto N. 23 in la maggiore per pianoforte e orchestra Kv 488 di Mozart (solista Congyu Wang) e dalla Serenata per archi in do maggiore Op. 48 di Tchaikovsky.



