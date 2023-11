A Firenze 105 palloncini rossi per le donne vittime femminicidio

105 palloncini rossi, tanti quante sono le donne uccise dall'inizio del 2023 in Italia, liberati in aria per ricordare Giulia e tutte le vittime di femminicidio. Si è aperto così il tradizionale mercato di Natale in piazza Santa Croce, unendo il taglio del nastro con un'iniziativa a supporto della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A lanciare i palloncini anche una delegazione della Unione Rugby Firenze.

In piazza, sul lato opposto alla basilica, un allestimento con 105 palline con dentro i nomi delle donne uccise da inizio anno. "È importante essere qui soprattutto dopo la vicenda accaduta a Giulia - dice Emanuele Trechas atleta della formazione gigliata -. Ne abbiamo parlato molto negli spogliatoi ed eravamo tutti veramente tristi. L'obiettivo è che cose del genere non accadano più. È un problema nostro, siamo noi maschi a dover cambiare il nostro comportamento, la voglia di 'controllare' chi ci sta accanto". Per Ilaria Scarselli, vicepresidente di Confesercenti Firenze, "l'obiettivo di questa campagna, che parte oggi, è far parlare del tema non soltanto il 25 novembre, ma 365 giorni l'anno. In ogni luogo, dalle piazze alle associazioni fino alle nostre botteghe".



