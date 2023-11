Mille in piazza a Pisa con Non una di meno per Giulia Cecchettin

Oltre mille persone stanno sfilando per le principali vie del centro di Pisa alla passeggiata di rabbia promossa dal movimento femminista Non una di meno per esprimere vicinanza alla famiglia di Giulia, la 105/a vittima di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno.

"Oggi siamo per queste strade - ha detto una delle promotrici del corteo - non perché siamo tristi, non perché vogliamo piangere. Questo corteo non è un funerale, né una commemorazione: siamo qui perché la nostra rabbia cresce ogni volta che la vita di una nostra sorella viene spezzata, ogni volta che proviamo paura o ci sentiamo impotenti. Facciamo un appello alla città: non chiediamo di accendere un cero né di piangere tutti insieme. Chiediamo di stringervi, di infuriarvi insieme a noi. Chiediamo di essere scintilla di quel fuoco che ci muove".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA