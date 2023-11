In auto nasconde 250mila euro, denunciato per riciclaggio

Aveva 250mila euro in contanti nascosti in auto, con la quale era appena sbarcato al porto di Livorno da un traghetto proveniente dalla Sardegna. E' quanto scoperto dai finanzieri di Livorno nell'ambito di controlli anti riciclaggio che hanno denunciato per riciclaggio un uomo di origine cinese, regolarmente in Italia e residente in Sardegna.

Quando i militari lo hanno fermato a bordo della vettura, l'uomo ha riferito di non trasportare nulla di particolare e di avere con sé solo un po' di soldi per sue spese personali, esibendo un migliaio di euro. Ma lo stato di nervosismo e risposte generiche e poco convincenti, hanno insospettito i finanzieri che quindi hanno sottoposto il veicolo a una accurata ispezione. Sono così stati rinvenuti complessivamente 250mila euro in contanti, in vario taglio e mazzette confezionate sottovuoto e con del peperoncino, nascosti in più parti: nel vano ruota di scorta, in un pannello di una portiera e tra le bevande all'interno di un frigo portatile presente in auto.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare come l'uomo avesse un profilo reddituale e patrimoniale (negli ultimi anni dichiarazioni dei redditi di poche migliaia di euro) assolutamente incompatibile con la somma trasportata. Tutto il denaro è stato sequestrato.



