La Sala delle Colonne del Palazzo comunale di POntassieve ospita, dal 25 novembre al 3 marzo, la mostra 'Fernando Farulli a Piombino - La fabbrica, gli operai, la pittura', curata da Adriano Bimbi e Antonio Natali. L'esposizione, nell'anno del centenario della nascita del pittore ed incisore fiorentino, presenta l'opera di Farulli a Piombino, dimora del suo impegno sociale e politico, da dove emergono forti i temi industriali, e sociali come il lavoro, la fabbrica. la protesta.

La fabbrica e la città di Piombino, spiegano gli organizzatori, "si pongono al centro della ricerca artistica di Farulli e lo fanno inserendosi a pieno titolo nel clima culturale, politico e sociale del tempo trasformando in 'vivo' realismo il clima rovente del dopoguerra. La passione politica, l'Antifascismo, la Resistenza, trovano nell'arte uno strumento per comunicare con la gente ed emancipare anche coloro ch'erano ai margini della società. Proprio su tali aspetti si focalizzano le tele e il busto esposti di Farulli. Le opere ci immergono in un contesto diverso rispetto a quello odierno, ma il loro valore, non solo pittorico, resta attuale, rendendo questa esposizione, una occasione che dal confronto col passato ci racconta molto del presente". A Pontassieve, spiega inoltre Antonio Natali, "Farulli sarà rappresentato dall'Autoritratto, da lui stesso donato alla Galleria degli Uffizi nel 1981, in occasione dei quattrocento anni dalla fondazione del museo fiorentino. Il ritratto è un'effigie capace di trasmettere il piglio fiero e ardente del volto di Farulli, nel contempo rivelandosi un attestato veridico della maniera di lui. L'opera è difatti informata a quel timbro espressionistico, intenso e drammatico, ch'è distintivo del suo linguaggio". La mostra è realizzata dal Comune di Pontassieve col sostegno della Regione Toscana, di Alternativa srl, di Toscana Energia e grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze.



