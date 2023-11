Ciclista colpito con un bastone per una mancata precedenza

Colpito alla testa con una mazza di legno alla testa per una mancata precedenza. E' accaduto a Prato la sera del 5 novembre scorso a un ciclista 35enne, di nazionalità malese, secondo quanto reso noto dalla Polizia municipale che ora ha identificato e denunciato il presunto aggressore, un automobilista di 21 anni, pratese, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Oggi il giovane è stato anche perquisito: in una vettura nella sua disponibilità trovata una mazza "riconducibile a quella usata" contro il ciclista. In concorso con il 21enne denunciata per omissione di soccorso la compagna, una sua coetanea residente nel Pistoiese, presente al momento dell'aggressione.

In base a quanto riferito dalla Municipale la "brutale aggressione" è avvenuta nei pressi di via San Giusto: dopo un breve diverbio a seguito di una precedenza non data, il 35enne è stato atteso al termine della pista ciclabile da un'automobilista che gli "avrebbe teso un agguato" e lo avrebbe colpito "alla testa con una mazza di legno" per poi allontanarsi, lasciandolo privo di sensi a terra, con una profonda ferita alla testa. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, a seguito di una segnalazione del 118 di un probabile investimento. Gli agenti però si sono resi conto che le cause delle lesioni erano riconducibili a un'aggressione. Il 35enne, portato d'urgenza all'ospedale per trauma cranico e una profonda ferita alla testa, una volta dimesso ha sporto denuncia contro ignoti senza essere però in grado di fornire elementi utili per risalire a chi lo avesse colpito. La Municipale, attraverso i filmati registrati dalle telecamere della zona, è però riuscita a risalire all'auto e poi al presunto aggressore che nei video "viene visto colpire violentemente alle spalle la vittima e allontanarsi senza curarsi delle condizioni di salute della vittima".



