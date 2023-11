La Toscana delle donne, apre Cristiana Capotondi

Torna dal 19 al 27 novembre la Toscana delle donne, manifestazione organizzata dalla Regione, che propone principalmente a Firenze incontri, spettacoli e riflessioni su temi che vanno dalle politiche ai diritti, dalle istituzioni al lavoro, dai programmi comunitari e regionali per arrivare alla salute passando per il cinema, lo sport e la letteratura. Simbolo di questa seconda edizione la scultura 'Umanità', realizzata da Sauro Cavallini negli anni Sessanta.

Ad aprire la rassegna, il 19 novembre alle 17:30 al Teatro Verdi di Firenze (ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni latoscanadelledonne.eventbrite.it), uno spettacolo in cui l'attrice Cristiana Capotondi interpreta l'Elettrice Palatina, accompagnata dalla pianista Giulia Mazzoni. A seguire il fotografo Massimo Sestini presenterà la mostra 'La Toscana delle donne' con i volti di 20 toscane che lavorano nel turismo.

La serata proseguirà con un omaggio a Giacomo Puccini con la soprano Greta Doveri accompagnata al piano da Massimo Salotti.

Il giorno successivo sarà dedicato allo sport con 'Donne, straordinario gioco di squadra', con un talk con le atlete della pallavolo, mentre il 21 novembre si parla di riduzione del divario di genere, delle politiche regionali e delle imprese.

'Di pari passo' e' il titolo della giornata del 22 novembre, su idee, prassi e politiche di genere, mentre il 23 sarà dedicato al diritto delle donne di essere libere dalla violenza. In piazza Duomo sarà ance parcheggiato un camper di Ispro con la possibilità di fare uno screening per la prevenzione. Il talk show 'Il singolare mondo al femminile' porterà in primo piano storie di donne eccezionali, mentre 'Le sfide nella società al femminile' mette al centro la salute e la prevenzione. Il 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne sarà cadenzata da una serie di iniziative: dalla mostra della pittrice Olga Yakubovskaya all'esibizione del gruppo Women in black. Il 27 novembre i Colloqui di Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati, dedicati a 'We Woman'. Il programma su https://latoscanadelledonne.it/).



