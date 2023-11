Emanuele Filiberto a Mercato Firenze 150 anni dopo il suo avo re

Era il 1874 quando il re Vittorio Emanuele II inaugurò con l'esposizione internazionale dell'orticoltura lo storico Mercato centrale di Firenze, nel quartiere di San Lorenzo. Oggi, in occasione dei 150 anni che verranno celebrati l'anno prossimo, un Savoia torna a visitare il mercato più antico della città. Il principe Emanuele Filiberto, nipote dell'ultimo re d'Italia, a Firenze in occasione dell'assemblea della Consulta dei senatori del Regno, associazione storico-culturale, ha fatto il giro al mercato visitando le botteghe storiche sia interne che esterne.

Molti gli assaggi dei prodotti locali offerti dai commercianti a Emanuele Filiberto che si è anche fermato tra i banchi per strette di mano e selfie. "Centocinquanta anni dopo - ha detto il discendente dei Savoia - è un gran piacere per me poter scoprire questo posto. Devo dire che è un po' il cuore pulsante di Firenze, vedere tutte queste bancarelle e tutto questo buon cibo è spettacolare, sono molto felice di poter essere qui. Ed è importante che la tradizione sia rimasta, che la storia sia rimasta perché 150 anni dopo l'inaugurazione ci sono ancora tutte queste persone che lavorano e tutti questi prodotti della nostra Italia. L'auspicio è che resti così per altri 150 anni".

Emanuele Filiberto ha ricordato che "il mio avo diceva che stava meglio qua al mercato che a palazzo. Io non più un palazzo però sto molto bene qua al mercato". Ad accompagnarlo al mercato, il presidente del consorzio del Mercato centrale Massimo Manetti. "Siamo onorati di aver potuto ricevere il principe Emanuele Filiberto all'interno del nostro mercato - ha detto Manetti - che quasi 150 anni fa fu inaugurato dal suo avo Vittorio Emanuele II. Oggi il nostro spazio continua a conservare la tradizione e l'identità di un tempo e noi stiamo cercando di tramandare un mestiere che ormai portiamo avanti da generazioni. Abbiamo colto l'occasione per invitarlo a festeggiare con noi le celebrazioni che si terranno l'anno prossimo".



