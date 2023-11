Sciopero Cgil e Uil, 'Grande manifestazione a Firenze'

Manifestazione regionale per la Toscana di Cgil e Uil, a Firenze, nell'ambito della giornata di sciopero nazionale indetta per oggi dai due sindacati.

Partecipanti, con striscioni e bandiere hanno raggiunto il capoluogo da tutta la regione con un gran numero di pullman, oltre che con mezzi propri. Un corteo ha portato i manifestanti in piazza Santissima Annunziata. Molte migliaia i partecipanti - per la questura sono ipotizzabili 8.000 persone - che hanno sfilato da piazza Indipendenza per le vie del centro. "Una partecipazione straordinaria, sulle 50.000 persone, che ha superato le nostre aspettative - ha detto Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana - con gente ancora ferma in zona Fortezza da basso mentre il corteo è quasi a destinazione". Francesca Re David, segretaria nazionale della Cgil, nel comizio conclusivo ha ricordato che "scioperiamo contro una manovra che è per pochi e impoverisce tanti", e ha anche risposto alle polemiche dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini: "La storia ce lo dimostra - ha detto -, in questo paese il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori ha difeso la democrazia. Al codice Rocco non torniamo, noi siamo quelli che hanno liberato questo paese e lo hanno sempre difeso". Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il suo predecessore Enrico Rossi, le assessore regionali Alessandra Nardini e Serena Spinelli, il sindaco Dario Nardella, l'assessora Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, la deputata Pd Laura Boldrini, il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.



