Denunciati 82 stranieri a Prato per false domande di asilo

La polizia di Stato ha denunciato a Prato 82 stranieri per contraffazione di documenti per ottenere il permesso di soggiorno e per uso di atto falso nella presentazione di domande per la 'protezione internazionale'.

L'indagine è stata condotta dall'Ufficio immigrazione della questura di Prato. Si tratta in prevalenza di egiziani e maghrebini. La polizia ha scoperto un flusso anomalo di richieste, specie tra gli egiziani - a Prato e provincia ce ne sono solo 113 di residenti - ma soprattutto perché le domande erano molto simili. In particolare le dichiarazioni di ospitalità sono riconducibili ad una stessa calligrafia e a una stessa firma; poi i sigilli delle pubbliche amministrazioni messi in calce alle domande risultano alterati, forse fotocopiati da altri atti; inoltre tutti i contratti di affitto delle case alloggiate, o addirittura di compravendita, erano identici nella fattura tranne i dati dei richiedenti asilo e quelli dell'alloggio.

Inoltre, altra anomalia, pur avendo fatto domande a Prato, gli ospitanti disponibili a dare la 'protezione internazionale' sono stranieri residenti fuori dalla provincia di Prato (in prevalenza in Lombardia e nel Nord Italia). Alcuni richiedenti asilo, infine, hanno denunce a proprio carico per favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.





