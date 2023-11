Spalletti, serve Italia all'altezza della sua storia

"C'è bisogno di un'Italia all'altezza della propria storia e del gioco che serve esibire a livello internazionale. C'è bisogno di un'Italia che abbia caratteri forti e calciatori che sappiano affrontare queste situazione: giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto''. Lo ha detto Luciano Spalletti, dai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara all'Olimpico con la Macedonia del Nord, primo dei due match decisivi per la qualificazione agli Europei del prossimo anno.

''Dobbiamo far vedere in quale pozione siamo nel nostro mondo attraverso i risultati - ha continuato il ct azzurro -. Ci siamo preparati benissimo e abbiamo a disposizione una squadra che ha la possibilità di fare balzi in avanti, non passi, quindi ci avviciniamo a queste partite in cui il risultato è fondamentale con fiducia anche perché abbiamo un telaio già avviato''.





