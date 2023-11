Pino si abbatte su auto Asl in sosta a Lucca, nessun ferito

Un pino a grosso fusto e molto alto è caduto abbattendosi su un muro perimetrale e finendo su alcune auto di servizio degli operatori Asl parcheggiate all'interno della Cittadella della Salute all'ex Ospedale Campo di Marte.

La caduta della enorme pianta, che era a dimora di una porzione di giardino dell'ex ospedale di Lucca Campo di Marte, è fortunatamente avvenuta quando ancora nessun dipendente aveva preso servizio. L'area è stata messa in sicurezza dai tecnici dell'Asl. I pini sono di proprietà dell'azienda sanitaria.

"I pini - si legge in un comunicato della azienda sanitaria - erano tutti stati recentemente controllati dalla Regione, che ha in affitto l'edificio del Campo di Marte e si occupa anche del controllo delle piante".



