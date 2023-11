A Empoli in mostra gli affreschi di Masolino da Panicale

Per i 600 anni dalla realizzazione delle sue opere custodite a Empoli (Firenze), il Comune dedicherà nel 2024 una mostra a Masolino da Panicale (1383-1440), pittore esponente del primo Rinascimento toscano, stretto collaboratore del giovane Masaccio, qualcuno ipotizza che ne fosse stato un maestro. A Empoli Masolino realizzò nel 1424 il ciclo di affreschi con 'Storie della vera Croce' custodito nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani e il Virdolorum conservato nel Museo della Collegiata.

La mostra, dal titolo 'Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento', sarà ospitata nella Pinacoteca della Collegiata di Sant'Andrea e, in massima parte, all'interno di Santo Stefano, dal 6 aprile al 7 luglio 2024. L'obiettivo è raccogliere a Empoli il maggior numero di opere di Masolino per ricostruire il contesto culturale in cui si mosse il pittore e i caratteri originali della sua arte.

La mostra è resa possibile grazie all'amministrazione comunale e al contributo della Fondazione Cr Firenze. Fino al 31 dicembre 2023 è possibile anche partecipare al bando pubblicato dal Comune di Empoli per la selezione pubblica di soggetti interessati a sostenere la mostra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA