Pelù, Massini e Mannoia in scena per gli alluvionati

'Toscana and friends - Ripartiamo' : è lo spettacolo di beneficenza, in programma il 3 gennaio prossimo al Tuscany Hall di Firenze, organizzato da Stefano Massini, Piero Pelù e Fiorella Mannoia per aiutare le popolazioni toscane colpite dall'alluvione del 2 novembre scorso. L'iniziativa è nata da un'idea di Massini, che vive a Campi Bisenzio, uno dei comuni maggiormente colpiti dalla furia dell'acqua, e di Pelù che ha visitato e contribuito ad aiutare la popolazione nelle ore successive al disastro."Vorremmo che questa serata servisse a raccogliere fondi indipendentemente dai biglietti che saranno venduti, e che ci fossero aziende di tutta Italia che decidessero di contribuire con donazioni attraverso i codici iban dei vari comuni alluvionati - ha spiegato Massini alla presentazione dell'evento -. Noi tre condurremo questo evento che vedrà la partecipazione in presenza o in collegamento dei nomi più amati e popolari dello spettacolo". Pelù ha spiegato: "Non possiamo essere noi artisti a sostituirci alle istituzioni ma" vogliamo "stare vicino alle persone, che sono le stesse che ci vengono ad applaudire, sorridere ed abbracciare ai nostri spettacoli. Sappiamo che i danni vanno dalla Piana fiorentina fino alla costa toscana e per questo la nostra raccolta destinerà fondi a tutta la regione colpita". Pelù ha anche annunciato: "abbiamo costituito un comitato che avrà il compito primario di rendere trasparenti le destinazioni dei fondi. Non voglio che ci siano appigli per fare polemica sull'utilizzo del denaro raccolto". Fiorella Mannoia in collegamento telefonico: "Il nostro compito non è solo quello di raccogliere fondi, ma anche di accendere una luce sui fatti accaduti, perché questi disastri non vadano nel dimenticatoio".

Tra le iniziative dedicate ai bambini di Campi Bisenzio, Massini e Pelù, insieme al negozio Coop del comune, fortemente danneggiato dall'alluvione, doneranno sabato 25 novembre, fuori dal supermercato, gli addobbi di Natale. La coppia di artisti sarà poi presente il 3 dicembre per raccogliere fondi per la ricostruzione della biblioteca di Campi che ha subito danni per circa 400mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA