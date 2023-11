Nuova serie di spaccate a Firenze, 4 episodi nella notte

Nuova serie di furti con spaccate, quattro gli episodi, la notte scorsa a Firenze. Intorno a mezzanotte, la vetrina di un negozio di bigiotteria è stata infranta con un tombino in via Vanni, in Oltrarno. A dare l'allarme è stato un passante che, secondo quanto emerso, ha visto un gruppo di giovani sfondare la porta a vetri e poi fuggire. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

In base a un primo sopraluogo i malviventi non avrebbero portato via nulla. Un colpo è stato invece messo a segno in una pizzeria in via Nazionale: dopo aver infranto la vetrina i ladri hanno asportato il fondo cassa: 50 euro. E' stato l'allarme a metterli in fuga. Dinamica simile per un furto messo a segno in un negozio di parrucchiere in piazza Indipendenza. A dare l'allarme una guardia giurata alle 5 di stamattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In base a un primo sopralluogo, i ladri, sfasciata la porta d'ingresso con un tombino, hanno preso dalla cassa 20 euro e sono scappati. Sempre intorno alle 5, una guardia giurata ha segnalato un tentato furto al cinema Principe in piazza Libertà. I malviventi si sarebbero fatti strada nei locali dopo aver danneggiato la porta d'ingresso con un tombino, ma senza portare via nulla.



