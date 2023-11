A Livorno Bellezza e invenzione di Leonardo da Vinci, 70 opere

"Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione", è la mostra che sarà allestita a Livorno dal 20 dicembre all'1 aprile 2024 al Museo della città: in esposizione 15 disegni autografi di Leonardo da Vinci del Codice Atlantico dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e il Codice sul volo degli uccelli dalla Biblioteca reale di Torino. In mostra anche disegni e dipinti leonardeschi che testimoniano la ricezione e la diffusione di temi di Leonardo. In tutto circa 70 opere che descrivono il connubio strettissimo tra bellezza e invenzione proprio del genio universale. Promossa e organizzata dal Comune di Livorno insieme a Metamorfosi Eventi, l'esposizione è stata presentata al Museo della Città.

"Un'altra grande mostra per la città di Livorno - ha detto il sindaco Luca Salvetti - che nel 2019, nello stesso periodo dell'anno, ha avuto l'onore di ospitare la mostra su Modigliani visitata da 110mila persone. Chiudere questa legislatura con un altro grande evento dedicato al maestro Leonardo è un ottimo traguardo. In mezzo alle due grandi mostre ci sono state poi ben 13 rassegne di valore elevatissimo sia per l'appeal con i visitatori sia per il valore culturale. Mi viene da citare Banksy, ma anche Puccini, la mostra sulla Vespucci e quella dell'archivio Alinari".

Un percorso che, come ha sottolineato ancora il sindaco, ha riportato il Museo di Città al centro di un circuito nazionale di riferimento per l'arte e la cultura: "Nel 2018 - ha aggiunto Salvetti - quel museo ospitava in media 8mila visitatori l'anno, nei quattro anni successivi, nonostante il covid, siamo ad una media che va oltre le 40 mila presenze annue. L'evento dedicato a Leonardo da Vinci, che aprirà a dicembre e durerà tre mesi, farà crescere ancora questo dato. Le 70 opere in mostra saranno testimonianza di 'bellezza e invenzione' come narra il titolo dell'esposizione, che sono certo, saranno apprezzate e visitate non solo dai livornesi, ma anche dai tanti turisti che ormai da tempo sono presenti nella nostra città".



