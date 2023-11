66 chili sigarette di contrabbando in porto Livorno, 2 denunce

Due persone denunciate e 66 chili di sigarette di contrabbando sequestrate. E' il bilancio di un controllo della guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) al porto di Livorno.

I controlli si sono concentrati su un traghetto in partenza per la Corsica, ed in particolare su un autobus proveniente dalla Romania, con a bordo diversi passeggeri. Nei bagagli di due uomini, che manifestavano nervosismo, è stato trovato il carico irregolare di sigarette. I due sono stati denunciati per contrabbando, con l'aggravante di tabacchi lavorati esteri.





