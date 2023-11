Eugenio Sournia, dopo i Siberia il mio primo progetto solista

Eugenio Sournia, cantautore livornese che ha esordito nella musica con i Siberia pubblicando con loro tre album, è pronto ora per il suo primo progetto solista, un Ep che porta il suo nome, in uscita il 17 novembre per Carosello Records e prodotto da Emma Nolde. Una scelta figlia del desiderio di Eugenio di ritrovare una sorta di innocenza perduta. "Conosco Emma da quando aveva circa 16 anni e stupiva tutti con la sua presenza sul palco e l'evidenza che la musica per lei fosse realmente una vocazione senza scampo - racconta Eugenio -. Quando siamo insieme siamo come bambini, ritrovo l'innocenza che ho perso e un'idea di musica e di suono che arricchisce e completa le mie canzoni".

Il progetto solista - spiega - "nato concettualmente nei mesi della pandemia e successivamente del ritorno della guerra in Europa, quindi un disco che ha come tema centrale il dolore, sia collettivo che individuale, non è stata una vera idea, ma semplicemente un esito inevitabile. Mi sono reso conto che avevo bisogno di lavorare su delle canzoni che fossero totalmente mie, e sapevo che esse fuoriuscivano, in parte, dal percorso che sembrava tracciato per la band. Un percorso che era votato al raggiungimento delle economie necessarie per vivere di musica e solo di musica. E questo aveva significato sempre maggiori compromessi. Lavorare senza i miei compagni è difficile, perché le emozioni ed il supporto che mi davano, umanamente, non sono sostituibili".

Autore di talento, Eugenio ha sempre amato scrivere fin da piccolo e lo ha fatto inizialmente attraverso la poesia per poi passare alla forma canzone. Una scrittura evocativa, poetica e profonda la sua, che richiama i grandi classici della tradizione italiana e che si ritrova nei sei brani che compongono questo nuovo capitolo del suo percorso nato dall'esigenza di raccontare il rapporto con il dolore. Le canzoni sono particolarmente influenzate anche dal rapporto con i problemi di salute mentale e dall'esperienza religiosa, ma non mancano escursioni verso temi amorosi o orientati alla critica sociale.

Il viaggio dell'Ep continuerà anche dal vivo. "Mi piacerebbe portarlo nei piccoli club. Suonare dal vivo è per me l'apice dell'esperienza musicale".



