Da 1.100 scienziati la 'Dichiarazione di Firenze contro frane'

Fornire una piattaforma comune per promuovere la cooperazione tra scienziati, ingegneri, professionisti, politici e altre parti interessate per definire azioni prioritarie condivise per la riduzione del rischio di frana a livello globale. E' questo l'obiettivo del sesto World Landslide Forum che si è aperto oggi a Firenze con la partecipazione di oltre 1.100 delegati da più di 60 nazioni.

Durante la giornata odierna è stata adottata la 'dichiarazione di Firenze per la riduzione del rischio frane' con la quale la comunità del World Landslide Forum si impegna a sostenere gli sforzi per "favorire la comprensione e ridurre il rischio di disastri da frana"; a condividere informazioni, "migliori pratiche" e a "sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie" per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri da frana.

Il documento impegna inoltre la comunità scientifica a "perseguire e sostenere l'ulteriore attuazione dell'Impegno di Kyoto 2020" a lavorare insieme per "aumentare la consapevolezza sui rischi posti dalle frane e promuovere l'attuazione di misure efficaci di mitigazione e di adattamento, compresi i sistemi di allertamento rapido".

Infine la comunità si impegna a avviare il processo per organizzare il settimo World Landslide Forum nel 2026 e di presentare la dichiarazione di Firenze all'International strategy for disaster reduction. Tra le richieste del documento, invece, è evidenziata la necessità di "promuovere ulteriormente la scienza e la tecnologia e le loro applicazioni per la riduzione del rischio di catastrofi da frana sostenendo e partecipando all'Impegno di Kyoto 2020".



