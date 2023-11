Console Israele, frasi antisemita all'università di Firenze

Una scritta antisemita è stata lasciata da ignoti al polo universitario di Novoli a Firenze. Lo rende noto il console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia Marco Carrai.

"Fuori Israele dall'Unifi. Palestina libera" si legge, con a fianco il disegno della bandiera palestinese. "Ho provveduto a chiedere alla rettrice l'immediata cancellazione della scritta - sottolinea Carrai in una nota -. Chiedo inoltre alla rettrice, al sindaco e a tutte le forze politiche di condannare queste frasi frutto anche dei poco illuminati professori che hanno firmato l'appello per interrompere le relazioni scientifiche con le università israeliane". Per Carrai "è bastato solo un giorno per iniziare con questo nuovo attacco di antisemitismo. Chiedo inoltre di provvedere a dare informazione a tutti gli studenti su cosa sia l'antisemitismo e la persecuzione del popolo ebraico affinché si rendano conto in che spirale il mondo potrebbe ricadere".



