Scontro tra auto, muore un 24enne nell'Aretino

Un 24enne è morto a Foiano della Chiana (Arezzo) nello scontro tra due auto avvenuto oggi intorno alle 15.30 in via del Filo, lungo la provinciale 327. Alla guida delle due auto il 24enne deceduto, residente a Foiano, e una 51enne che viaggiava con la madre 75enne, entrambi residenti nel senese.

Sul posto sono arrivate subito ambulanze da Monte San Savino, Castiglion Fiorentino e Foiano. Per il 24enne non c'è stato niente da fare. Le due donne sono state invece trasportate in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.





