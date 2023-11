Maltempo: Toscana, 14 novembre codice giallo mareggiate e vento

Un avviso meteo di codice giallo per vento forte e mareggiate è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana per domani, martedì 14 novembre. Previsto rischio di mareggiate dalle ore 18 fino alla mezzanotte nel mar Tirreno a nord dell'isola d'Elba e lungo la costa pisano-livornese.

Sempre domani, dalle ore 12 fino alla mezzanotte, codice giallo per vento forte per i crinali appenninici, in particolare sulla Romagna Toscana, nel bacino del Reno e in Val Tiberina, rispettivamente nelle province di Firenze, Pistoia e Arezzo.





