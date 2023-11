Maltempo: Gravina, oggi vittoria della solidarietà a Prato

"La vittoria rigenera entusiasmo, passione, è un obiettivo di ogni atleta, dirigente, tifoso. Sono contento che oggi" la cerimonia della Hall of fame "coincida con un'altra bella vittoria, la solidarietà che c'è stata a Prato", città colpita dall'alluvione del 2 novembre scorso" cui la "Federazione si è unita per testimoniare la solidarietà a tutto il mondo del volontariato". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina intervenendo alla Hall of fame, in corso a Firenze. "La strada che conduce alla vittoria è una strada che scegliamo noi. Non sempre il risultato finale coincide con i nostri sogni - ha aggiunto -. Siamo onorati di dedicare ogni anno un riconoscimento a chi ha scritto pagine importanti della storia del calcio. Lo facciamo con impegno, crediamo e riteniamo che rientri nella nostra mission. La vera vittoria è quella di capire che chi si prende cura del calcio. La Hall of fame è un riconoscimento che parla, col cuore, ai tifosi".



