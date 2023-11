Autoritratto di Sardelli entra nella collezione degli Uffizi

Nuovo arrivo nella collezione degli autoritratti degli Uffizi di Firenze: si tratta dell'autoritratto del direttore d'orchestra, compositore, scrittore, pittore, disegnatore e incisore toscano Federico Maria Sardelli.

Nell'autoritratto 38, donato oggi 13 novembre alle Gallerie degli Uffizi, su un fondo a tempera nera opaca si vedono settori di pittura a olio, poi verniciata in lucido che raffigurano parti dell'artista, il volto, il collo, la mano destra, insieme a elementi simbolici quali una scelta di libri significativi, un calice di cristallo, un drappo rosso. Il dipinto è stato eseguito all'età di 38 anni, numero che campeggia sulla tela stessa, ed entrerà a far parte della raccolta di autoritratti d'artista della Galleria.

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha detto che "Federico Maria Sardelli sarebbe infinitamente piaciuto al Cardinal Leopoldo, che aveva interessi in tutti i campi, e che non solo aveva iniziato la collezione degli autoritratti, ma che avidamente raccoglieva ogni tipo di arte, compresa la grafica, campo in cui il maestro Sardelli eccelle". "E sarebbe piaciuto moltissimo, al Cardinale, questo autoritratto solo apparentemente austero nei suoi riferimenti cristologici - prosegue -. In realtà è un'opera grondante di suggestioni, di riferimenti culturali, e di sorprendente, matura confidenza negli strumenti operativi principali dell'artista: la mano, l'occhio, e quell'orecchio, il richiamo musicale, che fuoriesce dalla costrizione della mascheratura grigia e ne invade il campo".

Sardelli ha evidenziato che "dipingere autoritratti è molto più difficile che dipingere ritratti perché l'oggetto dell'osservazione coincide con chi osserva: è l'eterno paradosso della mente che indaga sé stessa".



