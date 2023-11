50 anni sculture di Gavazzi in mostra al S.Maria Scala di Siena

Una rassegna di opere realizzate in oltre mezzo secolo, sculture che raffigurano prevalentemente la figura umana, resa nei suoi atteggiamenti quotidiani e spontanei: modellate in terracotta, in stucco o in legno e poi colorate attraverso l'uso di effetti cromatici realizzati con l'impiego di terre naturali lavorate direttamente nello studio pistoiese dell'artista, le opere percorrono gli itinerari della grande arte scultorea del novecento italiano. È la mostra Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza, promossa dalla Fondazione antico ospedale Santa Maria della Scala e dal Comune di Siena, in programma dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 nei magazzini della Corticella del museo Santa Maria della Scala.

L'esposizione si propone come "un'esperienza che suggerisce intrecci ricorrenti e incontra frequenti consonanze, fino a sublimarsi in quella che appare una 'perfetta coincidenza' di intenti, di pratiche, di risultati", spiega una nota. Maestro d'arte e di restauro, Gavazzi è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo non soltanto per le sue sculture, ma anche per aver ridato nuova vita ai capolavori realizzati da alcuni dei principali interpreti dell'arte medievale e rinascimentale come Duccio di Buoninsegna, Giotto, Simone Martini, Ambrogio e Pietro Lorenzetti, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Pinturicchio e molti, molti altri ancora.



