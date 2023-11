Bertelli vince Rally del Brunello con Toyota campione del mondo

Il manager aretino della moda Lorenzo Bertelli, ai vertici del gruppo Prada, è tornato a indossare i panni del pilota di rally andando a vincere con una vettura Toyota Yaris Gr della squadra ufficiale giapponese il Rally del Brunello di Montalcino (Siena), manifestazione sportiva molto amata dagli appassionati perché si sviluppa su tracciati che hanno fatto la storia iridata di questa disciplina motoristica negli anni '70, '80 e '90.

Bertelli ha trascorsi da pilota nel campionato del mondo rally di cui ha disputato varie stagioni con vetture categoria Wrc. Stavolta a Montalcino, affiancato dal copilota veneto Simone Scattolin, ha condotto in gara un esemplare di Toyota Yaris Rally 1, vettura ad alimentazione ibrida (benzina-elettrico con picchi di 450-500 cavalli) con cui la casa giapponese ha vinto il campionato del mondo 2023 (il Costruttori e anche il Piloti con il 23enne finlandese Kalle Rovanpera) e che in Italia si è vista correre solo nella prova iridata del Rally di Sardegna ma non nelle altre gare. La vettura è gestita dal team ufficiale Toyota Gazoo Racing Wrt.

Migliaia di spettatori hanno seguito la gara sulle prove speciali sterrate, tutte molto celebri tra gli appassionati fra cui quella di Castiglione del Bosco che finisce all'ingresso di Montalcino.

Il podio è stato completato da due Skoda Fabia Rally2. Una è quella dell'equipaggio emergente formato da Alberto Battistolli e Nicolò Gonella, che ha conteso il primo posto a Bertelli con un botta e risposta di grandi contenuti sportivi e tecnici, con appena tre decimi di secondo a dividerli dopo le prime quattro prove speciali. L'altra Skoda, giunta terza, era pilotata da Emanuele Dati affiancato da Manuel Fenoli alle note.

Nel rally storico - con classifica a parte ma con gli stessi itinerari della gara per vetture moderne - hanno vinto 'Lucky' Gigi Battistolli con Fabrizia Pons su Lancia Delta Hf integrale 16 valvole, seguiti al secondo posto dai britannici Matt Edwards e Hamish Campbell su Fiat 131 Abarth, e al terzo dai lucchesi Manrico Falleri e Sauro Farnocchia su Subaru Legacy.



