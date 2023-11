Migliaia coperte in piazza S.Croce Firenze contro violenza donne

Migliaia di coperte in maglia e uncinetto hanno tappezzato stamani piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa 'Viva Vittoria' è nata dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all'estero.

Le coperte sono cucite con quadrati 50x50cm, arrivati da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Alla loro realizzazione hanno partecipato centinaia di persone, donne ed uomini, con un'età compresa tra i 6 e i 102 anni; ma anche scuole, centri anziani, misericordie, associazioni sportive, comunità religiose e tanti singoli individui.

"Una installazione che arriva dritta al cuore e mette in evidenza la forza e la resilienza delle donne - ha sottolineato l'assessora alla cultura della memoria e della legalità del Cmune di Firenze, Maria Federica Giuliani". Per l'assessora comunale al welfare Sara Funaro, "i mille colori delle coperte sono le mille differenze dei nostri cittadini, che devono essere valorizzate al massimo. Il cucire insieme, invece, è la metafora dello stare insieme, all'interno di una comunità. Tutti insieme si possono ottenere risultati molto più importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA