Al via a Pistoia Presente italiano, omaggio a Troisi

'Disco boy', esordio alla regia di Giacomo Abbruzzese, inaugura oggi la 9/a edizione di Presente italiano, il festival di cinema organizzato da Promocinema Aps e diretto da Michele Galardini, interamente dedicato alle opere nazionali più interessanti prodotte nell'ultimo anno.

Quest'anno la rassegna si caratterizza anche per un omaggio a Massimo Troisi a 70 anni dalla nascita, un focus sul cinema green, ospiti come Tommaso Santambrogio, Roberta Torre, Enrico Pau e un evento speciale di chiusura con Antonio Rezza, Leone d'oro alla carriera per il teatro assieme a Flavia Mastrella, che presenterà il suo libro, per poi introdurre in sala il suo ultimo film 'Il Cristo in gola'. Domani il film 'Che ora è' di Ettore Scola del 1989, proiettato al cinema Roma di Pistoia, inaugura l'omaggio a Massimo Troisi organizzato dal festival con una selezione di film che lo hanno impegnato sia come autore che come attore per altri grandi registi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA